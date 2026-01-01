Otro año termina sin obra pública

Concluyó el 2025 y en muchas colonias populares de Reynosa, continúan estando infinidad de calles en total abandono por parte del gobierno municipal.

¿Qué proyectos de pavimentación se han anunciado?

En la colonia Aquiles Serdán, por ejemplo, existen varias arterias que se encuentran incluso anegadas de agua, en otras se habló de proyectos para pavimentarlas, pero lucen en condiciones deplorables e intransitables.

Otras más presentan la misma situación en la Constitución, Ampliación Aquiles Serdán, Carmen Serdán y Ampliación, o Ferrocarril Poniente y Oriente, entre otras muchas más que llevan años padeciendo por las calles en pésimo estado sin que el ayuntamiento local haya incluido en sus programas de obras públicas, a los mencionados asentamientos humanos.

Impacto en la comunidad por el abandono de calles

Algunos de sus habitantes como es el caso de Rufino Montes, lamentó la falta de voluntad por parte de las autoridades locales para dotar de servicios públicos como es la pavimentación a esos lugares densamente poblados.

Con marcado desaliento ven las familias como termina otro año y nada de obra llega a los sectores donde viven por parte del municipio.

Testimonios de vecinos sobre la falta de servicios públicos

Se ha observado que en este 2025 fue muy poca la obra de pavimentación que llevó a cabo la actual administración municipal y la gente se pregunta, entonces, en donde se invirtió el presupuesto que asciende a una gran cantidad de millones de pesos, señalan vecinos de las colonias antes mencionadas.

En muchas colonias de Reynosa, se observa total abandono en materia de obra en calles que están en pésimas condiciones.