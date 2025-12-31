Deplorables las condiciones que muestra cancha de basquetbol

Por falta de mantenimiento de parte del gobierno municipal de la llamada Cuarta Transformación, jóvenes de la colonia Reservas Territorial Campestre se ven imposibilitados para practicar el basquetbol pues las canastas están en deplorables condiciones.

El problema ya tiene por lo menos un par de años pese a ello, cero mantenimiento a la cancha es la que se le ha brindado por parte de las autoridades municipales, de ahí que residentes del asentamiento humano insisten en que se atienda ese tipo de carencias que impiden que los jóvenes hagan deporte en esa especialidad.

Precisamente por falta de mantenimiento, en una de las canastas ya desapareció por completo el tablero de madera y en la otra, apenas cuenta con un trozo que lo hace también infuncional.

Ante la imposibilidad de jugar al basquetbol, algunos jóvenes prefieren no acudir al lugar o acudir a otras plazas públicas localizadas en otras colonias de la ciudad o bien se dedican a practicar el futbol.

Otra de las deficiencias que presenta el sitio, es el desastroso estado en que se encuentra uno de los columpios, el cual por estar desprendido de la cadena del que pendía, no puede ser utilizado por los pequeñines que son llevados ahí por sus padres en busca de sana diversión.





Otra de las carencias la representan juegos infantiles, que como éste están inservibles.



