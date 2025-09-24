Familias abandonan la ciudad en busca de mejores condiciones de vida

Ante el brote de inseguridad, el cierre de negocios y la falta de oportunidades para los jóvenes recién egresados de algunas universidades locales, sus familias están prefiriendo mudarse a ciudades más dinámicas y con mayor seguridad .

Cada vez aparecen más anuncios de renta o venta de casas habitación porque las familias están dejando la ciudad para irse a vivir a lugares más seguros y con más oportunidades laborales para sus hijos egresados de universidades" Gildardo López Hinojosa presidente de CANACO local

"Pero también buscan lugares con más actividad laboral para los jóvenes que empiezan a ejercer su profesión, pero hay que mencionar también que otra de las causas por las que la gente se está yendo de Reynosa, es el abandono en que se encuentran la mayoría de las colonias de la ciudad pues no tienen calles en buenas condiciones", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO local.

Incluso hay que agregar otros motivos como son la falta de alumbrado público, la ausencia de policías preventivos y el acoso de las autoridades municipales de todos los departamentos.

Lo atractivo de nuestra ciudad, era el cruce hacia los Estados Unidos, pero ahora con tres y cuatro horas de fila, ha generado marcado desánimo entre quienes iban con frecuencia a las ciudades del Valle de Texas ya bien en plan de compras o simplemente a visitar familiares y amistades, señaló el dirigente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo a nivel local.

Y son esa clase de factores los que han incidido en que mayor número de casas abandonadas se encuentren en la ciudad o estén en renta o en venta, terminó diciendo López Hinojosa.

No se cuenta con un dato específico sobre el número de familias o que han emigrado a ciudades de Estados Unidos o bien se han movido a municipios de la entidad o de otros estados de la república mexicana, pero lo cierto es de que cada vez son más las que prefieren dejar esta localidad fronteriza.



