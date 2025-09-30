Inician ensayos de cara al concurso de escoltas

Con la debida anticipación, ya se iniciaron los ensayos en las escuelas primarias de la Zona Escolar 75 con rumbo a la participación que tendrán en el concurso de escoltas que se celebrará a nivel de zona.

"Se trata de cinco planteles que ya empezaron a prepararse para el evento que tendrá lugar en la Primaria Club Rotario. Ahí se concentrarán las escuelas participantes, evento programado para el día cinco de noviembre", dijo José Alfredo Vásquez Guardado, supervisor de la Zona Escolar 75.

Posteriormente, el día 19 del mismo mes se realizará el certamen a nivel de Sector IV. Una vez pasado esto, se llevarán acciones similares en el resto de los sectores. En Reynosa existen cuatro.

El plantel ganador de cada uno de ellos irán a competir a la etapa municipal y de ahí saldrán los tres primeros lugares.