Concluye el Latatón con recolección de alimentos

El Banco de Alimentos de Reynosa, dio por concluido el Latatón 2025, una campaña que se realizó del 29 de septiembre al 30 de octubre con el objetivo de fomentar la solidaridad, a través de la recolección de alimentos no perecederos.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del consejo de la agrupación informó que se logró reunir un total de 845 kilogramos de ayuda, gracias al entusiasmo de los alumnos, catedráticos y personal administrativo de una universidad privada.

En el evento se agradeció la participación de la comunidad universitaria, destacando la creatividad y calidad de las esculturas elaboradas con latas por las diferentes áreas académicas, las cuales reflejaron el trabajo en equipo y la conciencia social de los participantes, además la directiva dio todas las facilidades para la realización del Latatón.

Esta iniciativa buscó que los estudiantes aportaran latas de la despensa familiar y con ellas, realizaron esculturas creativas dentro de sus salones de clase y al finalizar la campaña se llevó a cabo un concurso de esculturas y las latas fueron donadas al Banco de Alimentos.

La campaña surgió a raíz de las necesidades que se vivieron tras la inundación ocurrida a principios de año, cuando los alimentos enlatados resultaron esenciales para auxiliar a las familias afectadas.



