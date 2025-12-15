El llamado de una mamá para niña discapacitada

Ha sido aprender, más que nada a vivir, adaptarse a la discapacidad y hay varios obstáculos más que nada de la sociedad, de que muchas veces no se respeta o no tienen conocimiento de la discapacidad", dijo Beatriz Hernández, madre de Sandra Yamileth Ipiña Hernández, quien tiene discapacidad visual.

Considera urgente mayor comprensión y empatía hacia las personas con discapacidad visual, especialmente hacia niñas y niños que, como su hija Sandra, enfrentan diariamente un entorno que no siempre está preparado para ellos.

¿Qué desafíos enfrentan las personas con discapacidad visual?

Al nacer con retinopatía del prematuro, ha marcado el ritmo de aprendizaje y adaptación de toda la familia. "No están conscientes de la discapacidad, piensan, por ejemplo, yo con la niña cuando sube al transporte público, yo tengo que indicarle que hay, donde tiene que guiarse, algunos piensan que podríamos dejarla sola, sino de que trate ella sola de subir al transporte", dijo.

Beatriz explica que uno de los mayores retos se encuentra en la interacción cotidiana con la comunidad, ya que muchas personas desconocen cómo apoyar de manera adecuada, además de los obstáculos diarios que dificultan la movilidad segura.

Importancia de la empatía hacia la discapacidad visual

La madre de familia insiste en que se requiere responsabilidad colectiva y su llamado es que se respeten los espacios y que se comprenda que el acompañamiento no resta autonomía, sino que la hace posible.

La madre de familia pidió que los ciudadanos sean más conscientes y empáticos con las personas con discapacidad visual.