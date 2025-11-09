Explicará Conagua la Ley y Reforma de Aguas

La CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) celebrará un Foro Técnico donde se abordarán temas como la Ley General de Aguas y Reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

El evento está programado para el 12 noviembre de 10:00 a 12:00 Horas en hotel Alta Vista de carretera Monterrey-Reynosa, informó Juan Manuel Salinas, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Otros temas serán Regulación de Títulos de Concesión y Nuevos Lineamientos de Uso del Agua. El acto estará dirigido a usuarios de riego de los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo.

Por tal motivo y en virtud de la importancia de la temática que se tocará por parte de funcionarios de la CONAGUA, se está invitando a todos los usuarios de riego de los municipios ya señalados, para que asistan al encuentro que se llevará a cabo en la hora y fecha ya indicadas.

Toda duda que exista entre los asistentes seguramente será aclarada por quienes se encargarán de ofrecer la plática que sin duda alguna será de gran interés para quienes cuentan con tierras de riego en el área comprendida desde Miguel Alemán hasta la vecina ciudad de Río Bravo.