Una opción consolidada en comunidades rurales

Actualmente, el sistema de telesecundarias en Tamaulipas se mantiene como una de las principales alternativas educativas para comunidades alejadas de la mancha urbana. Con el apoyo de Internet, televisión, libros impresos e interactivos, los docentes cuentan hoy con múltiples herramientas pedagógicas que fortalecen el aprendizaje de los estudiantes.

La maestra Marianela Sánchez Poblano destacó que el modelo ha evolucionado notablemente, ya que ahora existen mayores recursos y estrategias didácticas que permiten mejorar el desempeño académico. Señaló que los resultados se reflejan no solo en el aula, sino también en actividades extracurriculares, donde las telesecundarias han obtenido reconocimientos a nivel regional, lo que genera satisfacción entre alumnos y maestros.

Este avance tecnológico contrasta con los primeros años del sistema, cuando las clases se transmitían únicamente a través de una señal de televisión proveniente de una repetidora rural. Posteriormente, la llegada del satélite y la instalación de antenas parabólicas marcaron una nueva etapa, hasta alcanzar el modelo actual basado en recursos digitales y conectividad.

A cinco décadas de su implementación, Tamaulipas cuenta con 30 zonas escolares y alrededor de 300 telesecundarias distribuidas en todo el estado. En Reynosa operan dos zonas escolares con 16 planteles que atienden a aproximadamente 2 mil 500 alumnos, lo que demuestra el crecimiento y consolidación del sistema.

La historia de las telesecundarias en la entidad se remonta a la década de 1970, cuando comenzaron a implementarse en zonas rurales y ejidales ante la falta de secundarias generales y técnicas. Reynosa fue la ciudad pionera, iniciando el proyecto en 1975 con un grupo reducido de estudiantes.

CELEBRAN 50 ANIVERSARIO

El supervisor Armando Blanco recordó que el modelo surgió como una respuesta a la alta demanda educativa, ya que en ese entonces solo existían tres secundarias generales en el municipio. Con el tiempo, las plazas docentes pasaron de ser municipales a federales, formalizándose en 1980.

Con motivo del 50 aniversario de la llegada de las telesecundarias a Tamaulipas, autoridades educativas se reunieron en Reynosa para conmemorar la trayectoria de este modelo. Armando Blanco expresó el orgullo de que esta ciudad haya sido el punto de partida de un sistema que, durante medio siglo, ha garantizado el acceso a la educación secundaria para miles de jóvenes en comunidades de difícil acceso.



