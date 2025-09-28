Previenen y sensibilizan en seguridad estudiantil

Con el objetivo de sensibilizar a su comunidad estudiantil sobre la importancia de vivir en un entorno seguro y libre de violencia, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Reynosa 129 llevó a cabo una jornada de reflexión en el marco de la Jornada Nacional contra la Violencia en las Adolescencias.

Durante la actividad, los alumnos participaron en una plática impartida por el departamento de orientación educativa, en la que se abordaron los distintos tipos de violencia que pueden enfrentar los adolescentes y las consecuencias que estas situaciones generan en su desarrollo personal y académico.

Como parte de la dinámica, los estudiantes elaboraron un cartel comunitario, en el que expresaron sus opiniones, experiencias y compromisos para fomentar la convivencia respetuosa.

La jornada de formación y reflexión sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato en las adolescencias se realizó simultáneamente en todas las escuelas de educación básica del país.