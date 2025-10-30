Reciben curso en la comunicación efectiva

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, quienes actualmente cursan la carrera de Mantenimiento Industrial, recibieron el curso titulado "Comunicación Efectiva", el cual les fue presentado a través de la plataforma Open Académic Santander, esto con el objetivo de fortalecer sus habilidades comunicativas y digitales a través de la capacitación.

Dicha capacitación fue impartida por María Guadalupe Cardona Bustamante, quien trabajó con alumnos de primer cuatrimestre de la carrera antes mencionada, realizando actividades que forman parte de la asignatura Comunicación y Habilidades Digitales, correspondiente a la Unidad 2 del periodo septiembre–diciembre.

Con estos cursos se busca acercar a los futuros profesionistas herramientas que los encaminen a desarrollarse de manera efectiva dentro del mundo laboral, impulsándolos a mejorar su capacidad para hablar en público a través del uso de técnicas para superar el miedo escénico, promoviendo además una interacción segura, verbal y eficaz que les permita estructurar mensajes claros y coherentes.

Mediante estas acciones, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte refrenda su compromiso con la educación integral y de calidad, en concordancia con las políticas del Gobierno del Estado, que encabeza el Dr. Américo Villarreal Anaya, y de la Secretaría de Educación, dirigida por el Dr. Miguel Ángel Valdez García, impulsando el uso responsable de las tecnologías y el desarrollo de competencias comunicativas digitales entre su comunidad estudiantil.



