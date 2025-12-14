Respalda Protección Civil al Colectivo local de Amor por los Desaparecidos

Después de varios años de buscar apoyo sin obtener respuestas concretas, el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas logró finalmente establecer un acercamiento significativo con autoridades locales.

La vocera del grupo, Edith González, informó a través de un video compartido en las redes sociales del colectivo que este avance fue posible gracias a la intervención del Congreso del Estado de Tamaulipas, que promovió el encuentro entre las familias de personas desaparecidas y las autoridades municipales, facilitando así el inicio de una colaboración que se esperaba desde hace mucho tiempo.

Entre los compromisos alcanzados se incluye el suministro de maquinaria para la búsqueda, servicios públicos básicos y el respaldo de Protección Civil, recursos que resultan fundamentales para que las madres puedan continuar con las jornadas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Estas acciones representan un apoyo concreto y tangible que podría mejorar de manera significativa las condiciones en las que el colectivo lleva a cabo su labor.

El colectivo destacó que estos esfuerzos no solo representan un avance en la búsqueda de sus seres queridos, sino también un paso importante en la defensa del derecho a la verdad y la justicia, pilares fundamentales en la lucha contra la impunidad en casos de desaparición.