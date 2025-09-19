Instalan red de lectura para impulsar estudios

Con el objetivo de fortalecer la comprensión y el gusto por la lectura entre sus estudiantes, la Escuela Primaria “Agustín Melgar”, ubicada en la colonia Capitán Carlos Cantú, cuenta con una red de lectura que ha mostrado avances significativos en el desarrollo académico de los estudiantes.

María del Pilar Anselma Guevara Lobato, directora del plantel, comentó que esta estrategia está a cargo de la maestra Maribel Rivas, quien trabaja con los niños que requieren apoyo adicional en fluidez lectora.

“Se les hace un diagnóstico en cada salón, los niños que les falta un poquito de fluidez o que todavía les falta consolidar un poquito la lectura, esos niños se canalizan con la maestra Maribel Rivas, ella los lleva a biblioteca y les está aportando actividades estrategias para que ellos logren la lectura, después se hacen círculos de lectura y ahí es donde toda la escuela participa”, dijo.

En algunos grupos donde siete niños presentaban rezago lector, actualmente solo dos o tres continúan en proceso, lo que demuestra que en su mayoría muestran avances.

“Si siete niños en un salón estaban con que les faltaba poquito para consolidar, ahorita ya nada más son dos o tres, cabe mencionar que son niños que necesitan un poquito más o tienen alguna capacidad diferente, pero han avanzado”, recalcó.

Durante los recreos, los libros se colocan al alcance de los alumnos, quienes llevan un registro de sus lecturas y comparten sus opiniones.

“Es primordial que le demos prioridad a eso, en los recreos se ponen los libros, se colocan los libros al alcance de los niños y los niños poco a poco van tomando amor hacia la lectura, llevan un registro, comentan si les gustó el libro o lo que están leyendo”, expresó.

La directora destacó que esta práctica debería replicarse en otras escuelas, dado que México enfrenta retos en comprensión lectora.

