Satisface a comercios repunte en sus ventas

Los resultados que dejaron a su paso las compras de regreso a clases, fueron satisfactorias para los comerciantes que operan a lo largo y ancho de la calle peatonal Hidalgo.

"Tuvimos muy buenas ventas y pues lo más fuerte en compras fueron los días viernes, sábado y domingo pasados. A ver un poco pero en lo general hubo mucho movimiento comercial", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal.

El representante de los dueños de los negocios de la mencionada zona ubicada en pleno corazón de la ciudad, explicó que ahora vienen las compras por las festividades patrias en las que también habrá un repunte como ocurre año con año.

Habrá nuevamente un desfile escolar y por tanto algunos padres y madres de familia cuyos hijos participen en el desfile, las vestimentas propias de la época de la independencia de México.

Se espera que en muchas escuelas se reúnan estudiantes, padres y madres de familia y docentes así como directores para celebrar en los centros del saber, por su parte, las fiestas patrias con kermés y demás actividades, lo que también originará ventas para el comercio local.

Se avecina por tanto, otro incremento en el movimiento comercial tanto de los negocios de la zona peatonal Hidalgo así como también de otros situados en diferentes rumbos de la geografía municipal, señaló Cisneros Villarreal.

Estamos realmente contentos porque tuvimos mucho movimiento comercial en esta zona de la ciudad y hubo mucha gente comprando uniformes, calzado y útiles escolares.¨