Mejoran ventas en la Peatonal Hidalgo

Con el regreso de los alumnos a las aulas, los padres de familia se apresuran a adquirir lo necesario, desde útiles hasta zapatos, uniformes y mochila. Cada una de estas compras representa un considerable incremento en sus ventas para los comercios de la calle peatonal Miguel Hidalgo en Reynosa dedicados a ofertar este tipo de productos.

Al respecto, Raul Cisneros, representante de los comerciantes de dicha zona, aseguró que esta es una temporada alta para algunos negocios.

"Ya se ve mucha gente que sí está comprando; otra gente que empieza ahora los principios de septiembre, pues lógicamente anda viendo artículos, anda viendo precios, pero sí se ve sábado y domingo mucho movimiento en la zona centro y en particular en las librerías, papelerías, zapaterías y demás negocios dedicados a la venta de productos escolares".

Sin embargo, refiere que sí se reporta una baja considerable en cuanto al consumo de otros productos que ofertan establecimientos de este corredor comercial, esto debido a que los visitantes se enfocan en la compra de útiles escolares y evitan extender aún más el gasto familiar.

"En cuestión de otros negocios, pues vemos poca actividad, porque estas temporadas son épocas del año donde en estos momentos lo que más busca el cliente es lo relacionado con artículos para El regreso a clases", detalló el empresario.