Caos y largas esperas marcan el Black Friday

Aún con la advertencia anticipada de largas filas y demoras en los cruces internacionales, miles de residentes de Reynosa y de otros estados como Nuevo León, Coahuila y hasta de la Ciudad de México, emprendieron desde el jueves por la tarde la ruta hacia el Valle de Texas para aprovechar las ofertas del Black Friday. Lejos de detenerlos, la expectativa de descuentos y la tradición de comprar en territorio estadounidense llevaron a que los puentes internacionales lucieran saturados durante varias horas consecutivas.

Desde primera hora, los accesos al puente Hidalgo y al puente Pharr comenzaron a congestionarse. Conductores que decidieron cruzar entre la tarde y la noche del jueves relataron que el trayecto para ingresar a Estados Unidos se extendió hasta cuatro horas o incluso más. Pese a ello, la fila avanzaba con disciplina y resignación. "Ya sabíamos lo que nos esperaba, pero vale la pena por las ofertas", comentaron algunos automovilistas que aguardaban pacientemente su turno.

¿Qué ocurrió en el puente Hidalgo?

En el puente Hidalgo, las complicaciones fueron más evidentes. Solo dos casetas de inspección permanecían abiertas, lo que ralentizó significativamente el proceso de revisión y generó momentos de frustración entre quienes observaban cómo el avance se detenía por largos lapsos. Aun así, pocos optaron por regresar: la mayoría permaneció en fila, teléfonos en mano y termos de café a la vista, decididos a cruzar sin importar la espera.

Quienes lograron avanzar antes de la medianoche eligieron dormir afuera de las tiendas más solicitadas. En estacionamientos y aceras se observaban personas abrigadas, sillas plegables, cobijas improvisadas y grupos que hacían guardia para ser los primeros en ingresar cuando amaneciera. Televisores, consolas, ropa de marca, electrónicos y artículos del hogar encabezaban las listas de deseos que motivaron a muchos a pasar la noche a la intemperie.

¿Cómo fue la experiencia de los compradores?

Otros compradores, más cautos o menos dispuestos a la desvelada, cruzaron hasta el viernes por la mañana. Aunque el tiempo de espera seguía siendo considerable, el tránsito fue más lento y los centros comerciales del Valle recibieron una afluencia constante de familias reynosenses. Entre bolsas y carritos de compras, la mezcla de entusiasmo y cansancio era evidente.

Además de la motivación comercial, numerosas familias aprovecharon el viaje para trasladarse a diversas ciudades texanas con la intención de participar en las celebraciones del Día de Acción de Gracias. La fecha, cada vez más arraigada en la dinámica fronteriza, se convirtió en un motivo adicional para cruzar, convivir y aprovechar el puente festivo.

La jornada dejó claro, una vez más, que el Black Friday continúa siendo un imán para los consumidores de la región. A pesar de las demoras, la saturación y el cansancio acumulado en las filas, la frontera vivió un intenso movimiento vehicular que reafirma la importancia económica y cultural que estas fechas representan para ambas orillas del Río Bravo.