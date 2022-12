Realizan rituales por el Año Nuevo

Alma Mercado, una de las responsables de la hierbería Los Ángeles, comentó que cada año acuden ciudadanos para comprar todo lo relacionado a los rituales de Año Nuevo.

"Me dicen: mire, compré, me fue muy bien en el año y por eso yo regreso; vienen de Estados Unidos, vienen y compran el paquete. Los que no pueden cruzar, los familiares les llevan", recalcó.

Señaló que en el ritual de las velas de oro, plata y cobre se le ponen semillas de la abundancia y moneda para la abundancia y que no falte la comida en casa.Otro es poner el plato de la abundancia en la alacena, mientras que los borregos se cuelgan en la entrada de la vivienda.

"La abundancia en la salud, el dinero y el trabajo, nosotros les recomendamos que si no lo pueden hacer el día último porque tienes gente, lo pueden hacer el día primero, si no el martes o viernes de cada mes", recalcó.

El ciudadano pondrá todo su empeño para que este 2023 inicie de la menor manera, con abundancia y salud.

LAS UVAS

* Comer las 12 uvas con cada campanada para celebrar el inicio del año costará caro a las familias, por lo que algunas personas omitirán esa compra. La bolsa de uva se vende en los centros comerciales desde los 58 hasta los 100 pesos, dependiendo del establecimiento.

* En los mercados se pueden encontrar precios desde los 60 pesos la bolsa. Durante todo el año, el precio de la uva se ha mantenido alrededor de los 96 pesos el kilo en los centros comerciales.

* No todas las familias tendrán acceso a poder degustar las uvas ante lo caras que se han mantenido, aunque en algunos lugares hay ofertas y se venden en 58 pesos.

Ciudadanos buscan empezar bien el año.