Rescatan comida para las familias vulnerables

El Banco de Alimentos de Reynosa reportó que, de enero a agosto se ha entregado 644 mil 701 kilos de alimentos, gracias a la compra y rescate de productos que de otra manera habrían terminado en la basura, a pesar de ser aptos para el consumo.

De enero a agosto, la institución adquirió 96 mil 204 kilos de alimentos y rescató 766 mil 963 kilos, los cuales fueron destinados a familias en situación de vulnerabilidad en siete ciudades de la región.

“Si este alimento no lo hubiéramos rescatado, hubiera ido a dar a la basura y hay gente que necesita y ustedes ven cómo se preparan, tenemos ahorita voluntarias en el almacén y a los jóvenes”, dijo Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del consejo del Banco de Alimentos de Reynosa.

Explicó que, durante este periodo, se armaron 17 mil 857 paquetes alimentarios, cada uno con un mínimo de 24 kilos, cantidad establecida como norma para garantizar que una familia de cuatro integrantes pueda evitar la desnutrición.

En esa fecha se ha apoyado a 67 mil 461 personas, quienes recibieron de manera directa el beneficio en 75 puntos de entrega distribuidos en siete ciudades.

Atendimos personas de carne y hueso como nosotros que no tienen la bendición que nosotros tenemos un trabajo seguro, muchos no están así, estas personas tienen un rostro y estamos impactando directamente en sus vidas para que salgan adelante”, expresó.

EN CIFRAS 2025

Se han entregado 644 mil 701 kilos de alimento

Se compraron 96 mil 204 kilos de alimentos

Se rescataron 766 mil 963 kilos

Se armaron 17 mil 857 paquetes alimentarios

Cada uno con un mínimo de 24 kilos,