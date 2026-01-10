Enfrentan los DIDIS desleal competencia

Se quejan choferes de DIDIS de la competencia desleal que constituyen aquellos vehículos y conductores piratas que ofrecen el servicio de traslado de personas a distintos puntos de Reynosa sin estar dentro de la legalidad.

"Se desconoce cuántos DIDIS que no están inscritos en el padrón oficial de Transporte Público operan en esta ciudad pero lo que sí se sabe es que son bastantes y lamentablemente no se puede controlar esa situación", dijo Rosel de Jesús Garcilazo Reyes, uno de los representantes del grupo de choferes que brindan el servicio de traslado de personas a domicilio y que dicen contar con un permiso oficial otorgado por autoridades de Transporte Público.

¿Qué declararon los choferes de DIDI sobre la competencia desleal?

Al abundar sobre el tema, señaló que "hay dos razones por las cuales no se puede tener control sobre los que no trabajan de manera legal y una es que DIDI no cuenta con oficinas en Reynosa y la otra es que hay quienes crean perfiles falsos y modifican datos y se ponen a trabajar".

Interrogado sobre si tiene conocimiento de que las autoridades de Transporte Público hacen algo al respecto, indicó que tratan de intervenir pero en realidad no solucionan de fondo el problema.

Acciones de la autoridad ante la competencia desleal en Reynosa

Instalan filtros en diferentes puntos de la ciudad, pero hasta ahí. Muchos choferes tienen permiso y trabajan legal, pero otros no y es precisamente de los piratas de los que se queja la gente y desafortunadamente las malas acciones en las que incurren, vienen a perjudicar y a manchar el buen prestigio de los DIDIS que laboran de manera correcta y con autorización oficial, precisó Garcilazo Reyes.