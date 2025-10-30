Activan a niños escolares en competencia amigable

Decenas de alumnos de la Escuela Primaria José de Escandón, ubicada en la calle Heriberto Deándar Amador de la colonia Doctores en la ciudad de Reynosa, participaron en una competencia amigable, la cual tuvo como finalidad activarlos físicamente mediante la práctica del deporte.

"Esta actividad es una actividad emanada de la Secretaría de Educación en la que su objetivo principal es que el niño se active físicamente, además de que se fortalezcan los lazos afectivos entre la comunidad", así lo detalló Norma Nelly Cuevas de la Garza, asesor técnico pedagógico en la supervisión de educación física número nueve.

Marcando líneas blancas sobre el pavimento, el personal docente creó una pista de carreras improvisada donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica su velocidad y destreza a la hora de correr, fomentando además la sana convivencia entre sus compañeros.

"Poco a poco se va a ir dando esa activación; lo más importante es iniciar y retomar todas estas actividades que son para bien de los niños", refirió Cuevas, quien aseguró que se continuarán llevando a cabo este tipo de actividades a fin de fomentar la salud y el deporte entre las instituciones educativas.



