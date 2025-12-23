Lanza llamado el SAT a verificar autenticidad de bebidas alcohólicas

Ante las fiestas decembrinas, el Servicio de Administración Tributaria llama a la población a que verifique la autenticidad antes de comprar una bebida alcohólica.

Acciones de la autoridad ante el consumo de bebidas

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes que realizan actividades económicas de fabricación, producción, comercialización e importación de bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar en sus productos estas etiquetas, conocidas como marbetes.

Este distintivo es emitido por el SAT, con el objetivo de certificar el origen y legalidad del producto, que puede ser adherido a los envases, o impreso en las etiquetas, contraetiquetas o etiquetas complementarias.

Las bebidas nacionales se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino y desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado 4,516 millones de marbetes.

Detalles sobre los marbetes y su importancia

Este tipo de etiqueta presenta la serie y folio por medio de un código QR, el cual permite conocer los detalles de producción, procedencia y sus fabricantes de manera inmediata.

La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica.

Se puede verificar, a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

Consecuencias por el uso incorrecto de marbetes

Cabe recordar que el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación establece multas hasta por 112 mil pesos, para quienes cometan alguna infracción relacionada con el uso de los marbetes.