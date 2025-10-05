Padecen los comercios época baja en ventas

En medio de la temporada baja que atraviesan los comercios, llaman a ofrecer promociones y descuentos a fin de que no "caigan" las ventas.

Septiembre fue de bajas ventas y lo mismo se espera en este mes de octubre, ya que a partir de noviembre, con la llegada del Buen Fin, se prevé el inicio de la temporada alta que se extiende hasta el cierre de diciembre.

"Ahorita estamos en temporada baja, qué empieza a repuntar hasta noviembre con el Buen Fin es donde ya inicia nuevamente la temporada alta de ventas, ahí hasta el cierre fin de año", dijo Roberto Cruz Hernández secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas.

Destacó la importancia de que la ciudadanía prefiera el consumo en negocios locales, ya que con ello se fortalece la economía interna y se generan mayores oportunidades de empleo.

De la misma forma, llamó a los comercios a que ofrezcan promociones y descuentos, para frenar las bajas ventas en esta temporada.

"Invitar a los comerciantes a que sigamos contribuyendo con ofertas y promociones, enviando estrategias para no dejar que las ventas se caigan, y obviamente invitar a la gente que consuma en los comercios locales, porque al consumir en comercios locales apoyamos la economía, apoyamos a la generación de empleo, y esa es una situación que nos beneficia", expresó.