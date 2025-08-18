Inician elecciones para los comités de Morena

A partir del domingo 17 de agosto, iniciaron las elecciones para los comités seccionales de Morena, a las cuales puede contender cualquier afiliado al partido.

En este sentido, el diputado Humberto Prieto Herrera estuvo presente en la asamblea seccional del Comité número 1075 de Morena en la ciudad, e indicó: "En este día histórico, tuve el honor de ser el mentor de la asamblea seccional, donde votaron por la presidenta y secretario del Comité Número 1075 de MORENA aquí en Reynosa".

Asimismo, felicitó a quienes resultaron electos, recordando la importancia de su cargo dentro del partido: "¡Muchas felicidades, Verónica Sánchez y Alan Morales, a seguir transformando a México y, por supuesto, a Tamaulipas!", concluyó el mensaje.

Se trata de las primeras asambleas dominicales para comités seccionales, esto como parte de un movimiento nacional de organización de Morena; para el partido representa un paso histórico para fortalecer desde abajo la participación ciudadana.



