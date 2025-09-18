Productores agrícolas siguen sin apoyo oficial

De acuerdo con lo que ha trascendido tras pláticas sostenidas con el gobierno federal, todo indica que no habrá apoyo a la comercialización o estímulo en ese rubro sino que pudiera haber pero hasta el próximo ciclo agrícola de temprano. Por lo pronto no llegó nada.

"Esa es la especie que viene circulando y aún cuando les pedimos los productores de sorgo $6,000.00 por tonelada y después les dijimos que nos dieran lo que consideraran pertinente, no hubo respuesta alguna y por tanto no nos llegó nada", dijo Gabroel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino en Reynosa.

"Pensamos a veces que al gobierno no le interesa tanto apoyar al sector rural, porque no nos ha dado ningún tipo de apoyo y sólo dan fertilizante, pero esto no beneficia a quienes tenemos tierras de temporal porque mientras no llueva, no lo podemos utilizar y además muchos compañeros no tienen ni siquiera el equipo necesario para aplicarlo", siguió diciendo el líder agrario.

En concreto, no ha habido ninguna clase de apoyo ni de parte del gobierno estatal ni federal en bien de los productores de alimentos en el campo.

Lo que urgen son estímulos económicos para evitar que cada vez más tierras se queden sin sembrar, como ocurrió en el recién terminado ciclo agrícola del que se dice que hubo un aproximado de un 20 o 30%, comentó el líder agrario local.



