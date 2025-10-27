Toma protesta Comité de Vinculación DGETI Norte

Se realizó la toma de protesta del nuevo Comité de Vinculación DGETI Zona Norte, donde Yuniva Calderón Juárez, directora del CBTIS 302, asumió la presidencia, acompañada por Luis Méndez Benavides, director de INDEX Reynosa, quien fungirá como vicepresidente.

Durante la sesión se firmó un convenio de colaboración con el Centro Regional de Desarrollo Educativo Reynosa, para abrir más espacios para que estudiantes del sistema DGETI realicen su servicio social en instituciones de educación básica.

¿Qué instituciones integran el Comité de Vinculación?

El comité de vinculación zona norte está integrado por 7 planteles de educación media superior, organismos del sector privado y dependencias gubernamentales. En estas actividades participan activamente organismos como INDEX Reynosa, CANACO, el Colegio de Contadores Públicos y el Servicio Nacional del Empleo, que unen esfuerzos para dar oportunidades a los estudiantes para que se incorporen al mercado de trabajo.

¿Dónde se llevó a cabo el evento?