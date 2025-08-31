Baja litro de gas LP

A $10.48 bajó el precio del litro de gas LP en Reynosa, combustible que se venía comercializando a $10.53.

Son autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) las que establecen y publican semanalmente los precios máximos aplicables en ese tipo de carburante, dijo un empleado de una gasificadora local.

En esta ocasión se dispuso que el precio disminuyera de $10.53 a $10.48. El primer precio se mantuvo en ese nivel por espacio de varias semanas.

Ahora, se ignora cuánto tiempo durará el nuevo precio del gas licuado de petróleo, cuya demanda se mantiene en un mediano nivel, pese a que está más barato que anteriormente.

Sin embargo, empresarios del ramo confían en que a medida que vaya desapareciendo el calor y empiecen a llegar los frentes fríos a la ciudad, comenzará a incrementarse la demanda del combustible de esa clase entre la población, como sucede cada vez que llega el otoño y el invierno.

Por lo pronto, son los mismos consumidores quienes se ven beneficiados con la disminución en el precio del producto que en esta ocasión fue de cinco centavos por litro.