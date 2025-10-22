Dejan sin agua 50 colonias

A partir de las 7 de la noche de ayer comenzó uno más de los frecuentes "megacortes de agua" de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en diversos sectores y colonias de la ciudad por las ineficiencias y deficiencias de dicho organismo ya que tan solo en los últimos 6 meses son ya casi 30 los incidentes, por lo que los usuarios expresaron una vez más su inconformidad.

El balance del mes arroja ya tres "mega cortes" de agua con el que se inició ayer; el primero fue a principios del mes en los sectores Jarachina, Poniente y Granjas, y el segundo en elector Centro y colonias del Poniente, a lo que se sumó este martes la nueva suspensión en el abasto del vital líquido.

Pasan los días, las semanas, meses y años y es muy lamentable que continúe suspendiéndose al 100 por ciento el abasto de agua.

Mientras, el organismo operador argumenta trabajos y reparaciones en la tubería, el bombeo y la infraestructura, aunque los resultados no se ven, las colonias siguen sin el vital líquido.

Quejas como la que expuso el Sr. Alejandro Martinez, Yareli Pedroza, Ana Fernández y Víctor Aguirre, reflejan el clamor de la ciudadanía, de que las autoridades de la COMAPA pongan un alto a tantos cortes de agua potable en Reynosa, lo que afecta las actividades cotidianas de los usuarios de los servicios doméstico, industrial y comercial.

La Sra, Esmeralda (Esme) García preguntó ¿Hasta cuando se acabarán las maniobras de la COMAPA que dejan sin abasto de agua a las colonias y fraccionamientos populares de Reynosa?. Pregunta que no tiene respuesta de parte de la COMAPA.

El caso mas reciente de suspensión del vital líquido se registró este martes, desde horas de la tarde afectando a miles de usuarios, aunque se había anunciado que el abasto de agua se suspendería hasta las 7 de la noche.

Por ello aún antes de que se iniciara la suspensión del suministro del vital líquido en las colonias de esta ciudad, comenzaron las denuncias, quejándose los habitantes de las colonias de que apenas eran horas de la tarde y ya no tenían abasto de agua potable o que era muy poca la que caída de agua, como en las colonias La Joya, Arco Iris, Almaguer, la Juárez 5, Fraccionamiento Reynosa, Fraccionamiento Ángeles y hasta en Villa Florida, entre otros.

Más tarde, al suspender COMAPA el suministro se agravó la falta o el desabasto de agua potable en alrededor de 50 colonias de Reynosa, afectando a decenas de miles de usuarios en el Sector Juárez-Poniente y colonias como Los Doctores, Emiliano Zapata y Revolución Obrera, entre muchas otras.

Ahora el argumento que utilizó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es que se "haría el reemplazo de nuevas piezas en las estaciones de bombeo de Río Purificación", por lo que era necesario detener los equipos, desde las 19 horas de este martes.

El mismo organismo reconoció el problema que genera en las colonias cada vez que suspende el suministro de agua potable en las colonias.

Ante la frecuencia de las suspensiones prolongadas en el abasto del vital líquido, la ciudadanía expresó su inconformidad y señaló que ya basta de tanto corte, lo que deja en evidencia el mal manejo de los trabajos de la Comapa.

LA SUSPENSIÓN

Por esta situación se verá afectado el suministro (de agua) en parte del sector Juárez-Poniente