Riesgo para la salud comida contaminada

Aunque Reynosa se encuentra entre los municipios con menor incidencia de dengue en el estado, las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias continúan siendo los principales riesgos epidemiológicos para la población, reconoció el doctor Saúl Sepúlveda Isasi, epidemiólogo del distrito de salud para el Bienestar IV.

El especialista recordó que la experiencia más reciente de gran magnitud fue la pandemia de COVID-19, que marcó al sector salud en todo el mundo y que obligó a replantear protocolos de prevención y atención. Sin embargo, al analizar las principales causas de morbilidad en el municipio, aseguró que históricamente han sido las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas las que presentan mayor incidencia y, en consecuencia, requieren de mayor vigilancia. Estas dos patologías, explicó, pueden desencadenar brotes en cualquier época del año, dependiendo de factores como la temporada de frío o calor, el consumo masivo de alimentos o las condiciones de higiene en la comunidad.

En este sentido, señaló que los brotes de enfermedades gastrointestinales son más frecuentes durante la temporada de graduaciones y grandes celebraciones, donde el servicio de banquetes para cientos de personas puede convertirse en un foco de intoxicaciones alimentarias si los alimentos no son preparados y conservados de manera adecuada. Recordó que los brotes más comunes en Reynosa están ligados al consumo de alimentos contaminados, y recomendó a la población extremar precauciones al consumir en este tipo de eventos, asegurándose de que los platillos se mantengan en condiciones óptimas de higiene.

Respecto a las enfermedades respiratorias agudas, subrayó que la prevención sigue siendo sencilla y eficaz: el lavado constante de manos, mantener sana distancia en casos de aglomeración, y el uso de cubrebocas cuando se presentan síntomas o en situaciones de riesgo. Añadió que, aunque estas enfermedades son comunes, pueden derivar en complicaciones graves si no se atienden a tiempo, por lo que reiteró la importancia de la vigilancia epidemiológica activa en todos los centros de salud del municipio.

Por otra parte, señaló que las enfermedades transmitidas por vector, especialmente el dengue, también forman parte de la estrategia de vigilancia. En este caso, destacó que Reynosa presenta "números muy favorables", al no superar los 17 casos positivos confirmados y contar con un sistema de muestreo amplio que permite descartar casos sospechosos con pruebas de laboratorio realizadas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. "En comparación con otros municipios del estado, Reynosa se mantiene por debajo de la media en incidencia de dengue, lo cual es un logro importante en el control de esta enfermedad", apuntó.

Sin embargo, advirtió que otros factores ambientales propios de la ciudad pueden incrementar los riesgos para la población. El contacto cotidiano con aguas residuales que corren por calles y avenidas, dijo, representa una fuente de contaminación que puede derivar en enfermedades gastrointestinales si los alimentos preparados en la vía pública se ven expuestos a estas condiciones. También pueden ocasionar problemas dermatológicos, como infecciones en la piel, especialmente cuando existe alguna herida o lesión previa que facilite la entrada de bacterias.

En ese sentido, recomendó a la ciudadanía ser selectiva al momento de consumir alimentos en la calle y observar las condiciones de higiene de los establecimientos o puestos ambulantes. Explicó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) mantiene controles sobre este tipo de negocios, pero advirtió que no siempre es posible supervisar a todos, por lo que recae en el consumidor tomar decisiones responsables. "Hay que estar conscientes de que los alimentos de venta en la calle están expuestos a contaminantes del aire, de las aguas residuales y del manejo inadecuado de utensilios, como el lavado de platos o vasos en la misma agua durante todo el día", señaló.

ESCENARIOS DE SALUD

Al ser cuestionado sobre la proliferación de fauna nociva en puntos de alta concentración de puestos ambulantes, como ocurre en inmediaciones de hospitales o bodegas, donde es común observar la presencia de ratas durante las madrugadas, el epidemiólogo aseguró que este tipo de escenarios representan un problema de salud pública que requiere coordinación interinstitucional. "Es materia de saneamiento básico: la eliminación de basura, el control de excretas y el manejo de fauna nociva son responsabilidades compartidas entre las instancias de salud y las autoridades municipales. La ciudadanía también puede participar denunciando estas situaciones para que se actúe de manera inmediata", indicó.

Finalmente, Sepúlveda Isasi subrayó que en Reynosa la vigilancia epidemiológica es permanente y que, aunque no se han registrado brotes de magnitud reciente, las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y transmitidas por vector se mantienen bajo estricta supervisión. "La salud pública es una tarea conjunta. Autoridades y ciudadanos debemos trabajar de la mano para prevenir brotes y evitar que problemas comunes se conviertan en emergencias", concluyó