Se acerca el Día del Amor y la Amistad

Con la cercanía del mes de febrero, comerciantes de distintos giros comenzaron a ofertar productos alusivos al 14 de febrero, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad, con el objetivo de aprovechar la demanda y atraer a los consumidores.

¿Qué productos se ofrecen para el Día del Amor y la Amistad?

En establecimientos del centro y cadenas comerciales ya es posible encontrar una amplia variedad de artículos como globos, peluches, arreglos florales, tarjetas, chocolates y detalles personalizados, cuyos precios varían de acuerdo con el tamaño y el tipo de producto. Además se ofrecen tazas, flores de plástico, platos, servilletas, copas, almohadas, entre otros artículos donde predomina el color rojo o en forma de corazón.

Impacto en las ventas por el Día del Amor y la Amistad

De acuerdo con vendedores, el 14 de febrero representa una de las temporadas más importantes del año, ya que genera un repunte en las ventas y beneficia tanto a pequeños negocios como a comercios establecidos. "Hay personas que se dedican a la venta de arreglos, de regalos para esa fecha y son los que ya vinieron a comprar, ya se llevaron muchas cosas, tuvimos que poner más inventario, entonces es una buena fecha", dijo José Flores, vendedor. Indicaron que, conforme se acerque la fecha, se espera un incremento en la afluencia de compradores, principalmente jóvenes y parejas.