Crisis sacude al comercio en Reynosa

La falta de movimiento económico ha comenzado a preocupar a los comerciantes locales, quienes aseguran atravesar una temporada baja fuera de lo común. En distintos puntos de la ciudad, desde el Mercado Zaragoza hasta la zona peatonal, las ventas han caído notablemente, lo que genera incertidumbre entre microempresarios y locatarios que acostumbraban mantener ingresos más estables durante estas fechas.

Patricio Hernández, comerciante del Mercado Zaragoza, expresó su inquietud ante la baja afluencia de clientes que se ha registrado en las últimas semanas. Señaló que el fenómeno no afecta únicamente a quienes tienen locales dentro del mercado, sino también a pequeños empresarios de otros giros, como la joyería o el calzado.

"Es fácil darse cuenta como comerciante cuando las cosas no están bien. Cuando hasta los baños dejan de usarse, pese a costar solo 10 pesos, o los bares ya no son concurridos... si la gente deja de hacer esas dos cosas, es señal de que la economía sí está mal", comentó.

Comerciantes de la zona peatonal también reportan una disminución inusual en las ventas, pese a mantener precios competitivos y una amplia variedad de productos.

Por su parte, Ángel Domínguez, comerciante de la zona peatonal, coincidió en que la situación no es habitual. "Yo vendo de todo: mochilas, zapatos, cosas de belleza. No suele estar así de apagado. Entiendo que a quienes solo venden un producto les pegue más, pero si ni con variedad ni precios competitivos se vende, entonces sí creo que la economía anda mal", dijo.

Hernández recordó que fechas emblemáticas como el 16 de septiembre solían representar un repunte importante para los comerciantes, pero este año fue la excepción. "Ni siquiera en pandemia estaba así de apagado", lamentó.

Desde su perspectiva, la actual situación se debe al contexto económico global y a la pérdida de poder adquisitivo de la población. Reconoce que muchos apenas logran reunir lo necesario para mantener abiertos sus negocios. Finalmente, extendió una invitación a la ciudadanía para que este 20 de noviembre acudan a comprar con los artesanos locales.

"Somos expertos en fabricar lo que necesitan. Parte de esta tradición es disfrazarse de personajes icónicos, y nosotros tendremos todo lo necesario y de calidad", aseguró.

BUSCAN RESISTIR