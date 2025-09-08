Impulsa el comercio fronterizo México-EU

Impulsa el comercio fronterizo México-EUBTA México tiene nueva cara: Lety Gutiérrez Garza al frente de Políticas Públicas
Para contribuir a mejorar las relaciones comerciales y los asuntos fronterizos entre México y los Estados Unidos, la empresaria y política reynosense, Blanca Leticia (Lety) Gutiérrez Garza, de Reynosa, recibió la designación para encabezar el Comité de Políticas Públicas de BTA México, organización sin fines de lucro y filial de Border Trade Alliance (BTA), fundada en Estados Unidos alrededor del año 1986.
Este comité tiene como misión evaluar, monitorear e influir en las políticas publicas, y regulaciones que impactan el comercio fronterizo, representando los intereses de nuestros asociados y fortaleciendo la competitividad regional, afirmó.
BTA es un foro que reúne a destacados líderes empresariales, Cámaras de Comercio, Instituciones Académicas,, Empresas de Trasporte, Agentes de Aduanas, Empresas de defensa y fabricantes y Agencias gubernamentales, lo que fortalece el comercio y los lazos fronterizos.
Gutiérrez Garza informó que Desde este el Comité de Políticas Públicas "trabajaremos en objetivos estratégicos clave como los siguuentes:
- Simplificación y armonización de relaciones en comercio exterior
- Modernización de cruces y corredores binacionales
- Agilizaron de procesos aduanas con tecnología e innovacion
- Fomento a la inverrsión bajo el T-Mec, el nearshoring y ally-shoring.
- Con dialogo, cooperación y visión conjunta, impulsaremos un entorno regulatorio mas competitivo y favorable al comercio".
Tras su designación en la reunión en BTA México, cuya mesa de trabajo la calificó "muy productiva", Gutiérrez Garza se comprometió a redoblar esfuerzos para alcanzar los logros y objetivos establecidos.
BTA Mexico es una Alianza de Comercio Fronterizo, una asociación civil sin fines de lucro que aboga por políticas y estrategias para mejorar las relaciones comerciales y los asuntos fronterizos entre México y los Estados Unidos, por lo que desarrolla un trabajo esencial en la relación bilateral.