Competencia desleal el comercio informal de Reynosa

El comercio informal en Reynosa se ha ido incrementando de hecho de manera alarmante en los años recientes al grado de que ya rebasó en número a los negocios debidamente establecidos.

Un estudio realizado por la CANACO, ServyTur en la localidad, señala que efectivamente, mientras que se estima que en la ciudad operan alrededor de 13 mil comerciantes informales, comercios formales que pagan impuestos varios, empleados, agua, luz, teléfono, entre otras cosas más, son aproximadamente 10,000.

En contraparte, quienes se dedican a la economía informal, solamente paga por un permiso municipal y eso es suficiente para dedicarse a su actividad.

“Creo que es justo que así como nosotros pagamos impuestos y gastos adicionales, también ellos tengan una obligación fiscal por ser comerciantes”, dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo a nivel local.

AMBULANTES: UNA COMPETENCIA DESLEAL

Los ambulantes y quienes realizan su trabajo en el tianguis o los mercados que no pagan impuestos, llegan a convertirse en una competencia desleal.

En los últimos años se ha observado un crecimiento desmedido de la economía informal y bueno, se dan casos en que algunos que por años fueron establecidos y que con el tiempo han visto menguadas sus ventas por tal o cual motivo, han preferido migrar a la informalidad, porque ahí no pagan tributo alguno y si la venta la tienen afuera de sus casas, pues tampoco les cobran dinero alguno.

Otros, por las barreras burocráticas y legales como la complejidad y el alto costo de los trámites para formalizar un negocio, son tan sólo algunos de los factores que propician el desánimo entre quienes habían planeado establecer un comercio y que al final de cuentas se inclinan por el ambulante.



