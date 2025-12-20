Comercio de dulces y desechables en alza

La temporada decembrina representa uno de los periodos más fuertes para los comercios dedicados a la venta de dulces, desechables y artículos para posadas, con incrementos significativos en las ventas que inician desde mediados de noviembre y se intensifican en diciembre.

Miguel Mateo Flores, comerciante del ramo, señaló que durante estas fechas las ventas aumentan de manera considerable. "Generalmente la temporada inicia a mediados de noviembre, ahí es cuando empiezan las ventas normales, pero ya entrando diciembre se incrementan hasta en un 50% o incluso el doble de lo que vendemos normalmente", explicó.

El entrevistado detalló que, en comparación con el año pasado, las ventas han mostrado un crecimiento importante. "Ahorita estamos arriba entre un 30 y 40% más de lo que vendimos en la temporada alta del año pasado", afirmó.

No obstante, reconoció que este año los precios de los dulces han sufrido incrementos debido a nuevos impuestos y al encarecimiento de insumos. "Sí hubo aumentos, sobre todo en productos como dulces con azúcar y chicles. Por ejemplo, productos que costaban 80 pesos el año pasado ahora están entre 100 pesos", indicó.

Ante esta situación, los comerciantes han optado por aplicar los ajustes de manera gradual para no afectar de golpe el bolsillo del consumidor. "Tratamos de subir poco a poco los precios y también ofrecemos promociones, como descuentos del 10% los viernes, para que la gente no sienta tanto el impacto", comentó Flores

Entre los productos más demandados durante esta temporada destacan los dulces para bolsitas, bastoncillos, artículos para micheladas, desechables, moldes de aluminio y artículos de decoración como globos. "Todo lo relacionado con posadas es lo que más se vende: platos, vasos, charolas y dulces", agregó.

Finalmente, el comerciante recomendó a la ciudadanía realizar sus compras con anticipación y aprovechar los días de descuentos. "Lo mejor es prepararse desde antes, porque ya para finales de diciembre muchos productos se agotan en las dulcerías", concluyó.



