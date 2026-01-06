Dejan Navidad y el Año Nuevo una gran derrama económica

En el mes de diciembre, la calle peatonal Miguel Hidalgo, en Reynosa, se mantuvo abarrotada por residentes locales y visitantes; A esta alta afluencia se sumó la llegada de visitantes provenientes del Valle de Texas, quienes generaron un importante dinamismo comercial. Restaurantes, zapaterías, tiendas de artículos diversos y otros establecimientos resultaron beneficiados durante el cierre del año.

Impacto en la comunidad comercial de Reynosa

Como resultado de este movimiento, los comerciantes reportaron un balance positivo en la temporada de Navidad y Año Nuevo, con un incremento promedio del 30 por ciento en sus ventas, desacuerdo a informes proporcionados por representantes del comercio organizado en Reynosa. Se destacó que los giros comerciales con mayor repunte fueron los dedicados a la venta de ropa, calzado, juguetes, electrónicos, electrodomésticos y equipos de telefonía móvil.

Detalles sobre el incremento en ventas durante diciembre

No obstante, tras concluir el periodo vacacional de fin de año, el comercio local entra en una etapa de baja actividad, con excepción de este Día de Reyes, cuando vuelve a registrarse un aumento en la demanda, principalmente de juguetes y ropa infantil.

Expectativas para el comercio local en el Día de Reyes

Finalmente, los comerciantes anticipan que la próxima temporada fuerte se presentará durante la segunda semana de febrero, con motivo del Día del Amor y la Amistad, cuando florerías, tiendas de ropa para dama, electrodomésticos y joyerías suelen registrar mayores ventas.