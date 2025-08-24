Invade espíritu patrio el Mercado Zaragoza

Comerciantes del Mercado Zaragoza mantienen este año los precios de la ropa sin variaciones, incluso con la cercanía de fechas patrias, ofreciendo a los clientes opciones accesibles y con temática mexicana, diferenciándose de los puestos ambulantes del exterior.

Patricio Hernández, uno de los comerciantes del mercado, explicó que los precios de la mayoría de los artículos se mantienen estables, con rangos que van desde 450 hasta 3,600 pesos, dependiendo de la exclusividad y el diseño de cada prenda.

"Todo este año ha estado estable, aquí no se van a aumentar precios de nada", menciono.

Hernández destacó que gran parte de su oferta consiste en productos exclusivos, confeccionados de manera artesanal y con diseños inspirados en trajes típicos mexicanos, lo que permite a los clientes adquirir piezas únicas.

"Lo que hago es componer y transformar cada prenda; algunas partes las obtengo de distintas regiones de México y yo las acoplo para crear un diseño único", comentó.

Por su parte, Carlos González, quien posee un puesto similar en el mercado, también se mostró emocionado por la llegada de esta fecha, señalando que es una de las más favorables para el comercio local.

El enfoque de ofrecer productos auténticos permite diferenciarse de otros vendedores,

Especialmente aquellos que ofrecen artículos más comunes o de venta masiva en la peatonal.

"Uno de los beneficios es que tienen un producto auténtico, probablemente irrepetible", afirmó Hernández.

En cuanto a las tendencias, Hernández señaló que la mayoría de los clientes buscan prendas tradicionales, pero hay quienes prefieren artículos exclusivos con motivos mexicanos para eventos especiales, como fiestas privadas o celebraciones oficiales, pagando un poco más por la diferencia.

"Es la única manera de sobresalir y diferenciarse, porque la competencia siempre está presente", explicó.

Con esta estrategia, los comerciantes del Mercado Zaragoza buscan combinar estabilidad en los precios y autenticidad en la temática mexicana de sus productos, manteniendo así la preferencia de quienes buscan calidad y originalidad en sus compras.