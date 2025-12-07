Caen ventas por causa del frío y lluvias: tianguistas

Comerciantes de ropa y productos de segunda mano que tradicionalmente ofrecen su mercancía en mercados ambulantes distribuidos en distintos puntos de la ciudad, atraviesan una difícil situación económica derivada de las condiciones climatológicas que se pronostican para esta temporada invernal.

De acuerdo con los vendedores, las bajas temperaturas y las lluvias previstas para las próximas semanas impactarán directamente en sus ingresos y, por consecuencia, en la economía de sus familias.

Las afectaciones ya comenzaron a presentarse. Este fin de semana, en varios tianguis donde suelen instalarse de manera habitual, se registró una notable disminución de comerciantes. Muchos optaron por no acudir debido a las lluvias anunciadas desde las primeras horas del sábado. La ausencia de puestos y la baja afluencia de compradores se tradujeron en pérdidas para decenas de familias que dependen de manera directa de esta actividad comercial.

Ante este panorama, los vendedores ambulantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para solicitar la condonación del cobro por uso de suelo durante el periodo invernal. Señalan que el pago del espacio representa un gasto considerable, especialmente en días de poca venta, situación que agrava aún más su ya precaria economía.

"Ahorita nos pusimos bien poquitos y la mayoría llegamos ya tarde porque, según, se pronosticaba lluvia. Y pues, la mera verdad, solo sacamos lo del pago de piso", expresó Ramiro Rojas Acuña, comerciante ambulante, quien lamentó que las inclemencias del tiempo continúen reduciendo sus oportunidades de venta.

Los tianguistas reiteraron su petición en espera de que las autoridades tomen medidas que les permitan sobrellevar la temporada y evitar mayores afectaciones a su sustento familiar.