Comercializan vacunos en territorio mexicano

Los productores pecuarios de Reynosa consideran que sería buena opción exportar a Estados Unidos vacunos en cortes siempre y cuando se contara con engordas de ganado y un rastro TIF (Tipo Inspección Federal) debidamente equipado.

Pero si van a utilizar la ciudad solamente para exportar el producto, pues no sería buena opción ni para los ganaderos de este ciudad ni para los de la región, dijo José Humberto Cantú López, presidente de la Asociación Ganadera Local.

Por lo pronto, nosotros esperaremos a que Estados Unidos reabra su frontera a la exportación de ganado mexicano para poder reanudar la actividad, señaló.

Recordó que desde el pasado 23 de noviembre del 2024, está parada la exportación de ganado a la unión americana pero tenemos la alternativa de comercializar los vacunos en el mercado nacional y así lo estamos haciendo.

Los mismos ganaderos ven con agrado como los precios de las reses se han mantenido en el mismo nivel.

LA MATANZA

Se refirió también a que lo que se mata aquí en la región, Reynosa y Río Bravo, es para surtir carnicerías pequeñas, pero las grandes cadenas de supermercados o surten de donde ellos se tengan que surtir o bien, de las engordas que están en entidades como Durango, Sinaloa, Sonora o Nuevo León.



