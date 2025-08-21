Comercializan ganado en subasta de ciudad Victoria

Al seguir cerrada la frontera de Estados Unidos a la exportación de bovinos mexicanos, ganaderos de Reynosa transportan un promedio de 1,000 reses hasta ciudad Victoria para comercializarlas en subastas que se llevan a cabo cada 15 días.

"En estos momentos tenemos que hay un muy buen precio para el ganado y se mandan desde becerros, hembras, toros, vacas, vaquillas y bueno, no nos podemos quejar al menos por lo pronto porque hay buena demanda de los animales que llevamos a la capital del estado para tal efecto", dijo Gildardo López Hinojosa, quien forma parte de la directiva en la Asociación Ganadera Local.

Ante los buenos resultados que se han obtenido en la comercialización de las reses, seguimos enviando desde becerros, hembras, toros, vacas y vaquillas a las subastas a las que acuden tanto compradores de Tamaulipas así como de otras entidades de la república mexicana.

Refirió que el hato ganadero existente en esta fronteriza ciudad se estima entre 150,000 y 170,000 vientres.

NO HAY BAJAS

A pesar de las altas temperaturas que han azotado a Reynosa en las semanas recientes, no se tienen reportes hasta el momento de bajas ni entre bovinos, equinos, caprinos u ovejas, terminó diciendo López Hinojosa.



