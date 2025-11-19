Fugas de agua limpia irritan a la ciudadanía

Las fugas de agua potable y los brotes de aguas residuales se han convertido en un problema cotidiano en Reynosa, alimentando la molestia y frustración de los vecinos, quienes acusan a la COMAPA de tardar días —e incluso meses— en atender reportes mientras continúan los cortes de suministro en diversas colonias.

Ayer, una vez más, se registraron fugas en varios puntos de la ciudad sin que se observaran cuadrillas reparando las fallas. En el Centro, sobre Aldama y Ocampo, el desperdicio de agua limpia es evidente: un chorro constante brota desde la banqueta y corre por ambas calles, generando molestia entre residentes y usuarios del transporte público que pasan a diario por la zona.

En la colonia Electricistas, una fuga de aguas negras mantiene a los vecinos en constante riesgo sanitario. Exigen atención inmediata.

Los vecinos aseguran que esta fuga no es nueva. "Ya tiene meses así. Al principio era un chorrito, pero ahora ya es una corriente que no se detiene. Y mientras acá se tira toda esta agua, en nuestras casas nos la cortan para ´reparaciones´", expresó una de las personas que aborda el microbús en ese punto.

Este contraste —fugas que duran semanas y cortes que dejan sin agua a las colonias— ha intensificado el enojo. Habitantes señalan que COMAPA no solo tarda en atender los reportes, sino que, cuando llega, suele dejar los trabajos inconclusos o generar nuevos problemas.

La situación se replica en otros sectores. En la colonia Electricistas, varias calles amanecieron con enormes charcas de aguas negras que desprenden olores fétidos y representan un riesgo sanitario. Las familias llevan días reportando la falla, sin que se presente personal del organismo operador.

"Ya no es solo el desperdicio, ahora son las aguas negras metiéndose a las casas y nadie viene. Llamamos y dicen que ´ya va para allá´ pero nunca llegan", compartió una vecina afectada.

La combinación de fugas permanentes, drenajes colapsados y cortes constantes del servicio ha alimentado la percepción de abandono por parte de la COMAPA, cuya falta de respuesta oportuna se ha vuelto un reclamo generalizado en la ciudad.