La crisis de agua afecta a cientos de familias

Mientras decenas de familias de fraccionamientos como San Francisco, Arecas Almendros, Balcones de Alcalá, colonia Benito Juárez, Satélite y Esperanza enfrentan ya varios días sin agua potable, las autoridades municipales permanecen en silencio, sin ofrecer respuestas ni alternativas ante la problemática.

Desde el pasado fin de semana, los hogares afectados han tenido que arreglárselas sin el suministro básico, una situación que ha generado molestia entre los residentes, especialmente entre madres de familia, quienes consideran inadmisible que Comapa no haya informado ni explicado las causas de la interrupción del servicio.

A pesar de la magnitud del problema —que incluso ha obligado a planteles educativos a reducir horarios para preservar condiciones mínimas de higiene—, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial que dé claridad sobre el origen de la falla o los tiempos estimados de restablecimiento.

Los vecinos acusan falta de transparencia y señalan que la ausencia del vital líquido afecta no solo la rutina doméstica, sino también la salud y la operatividad de escuelas y comercios. Exigen que las autoridades reconozcan la situación, asuman su responsabilidad y actúen con prontitud para restablecer un servicio que consideran elemental y que, afirman, se ha vuelto cada vez más inestable.

La comunidad insiste en que la falta de información y la nula presencia de Comapa en la zona solo aumentan la incertidumbre y la inconformidad entre los afectados.

CARECEN DE RESPONSABILIDAD

La reciente falta de agua en múltiples fraccionamientos vuelve a exhibir una problemática recurrente: la incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio básico y, sobre todo, la falta de comunicación oportuna con la ciudadanía.

Aunque el desabasto afecta actividades esenciales en hogares y escuelas, la Comapa mantiene silencio, dejando a los residentes sin información clara sobre las causas de la falla ni estimaciones de solución.

Esta ausencia de transparencia profundiza la molestia social, pues las fallas en el suministro se han vuelto frecuentes en diversas zonas del municipio.