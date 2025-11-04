Reynosa sigue sin agua; COMAPA no responde

Mientras las llaves se han convertido en un adorno y los tinacos permanecen vacíos, cientos de familias en Reynosa sobreviven sin agua, enfrentando una crisis que COMAPA no ha sabido atender.

Son alrededor de 40 colonias las afectadas, según reconoció el propio gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Felipe de Jesús Chiw Vega, quien atribuyó el desabasto a la ruptura de compuertas en el Canal Anzaldúas.

El daño, dijo, provocó la pérdida del 30% del volumen de agua que el organismo requiere para bombear a la ciudad.

Pero la explicación oficial no alivia la sed ni la frustración de miles de reynosenses que llevan días —y en algunos casos, semanas— sin servicio.

En la colonia Satélite, Claudia Dávila cuenta que en su hogar ya suman 15 días sin una gota de agua. "No podemos lavar, ni bañarnos, ni siquiera cocinar con tranquilidad. Nos dicen que mañana llega el agua, pero ese mañana nunca llega", lamentó.

El gerente Felipe de Jesús Chiw Vega atribuyó el desabasto a la ruptura de compuertas en el Canal Anzaldúas.

En La Joya, los vecinos acumulan una semana completa sin suministro y acuden con cubetas a buscar agua donde pueden. "Ya no sabemos si comprar garrafones o esperar a que la COMAPA cumpla", expresaron molestos.

La falta de información, la ausencia de pipas y la nula respuesta inmediata por parte del organismo han encendido el enojo de los usuarios, que cuestionan la capacidad técnica y la sensibilidad social de sus autoridades.

PIDEN AHORRAR AGUA

Mientras tanto, el titular de COMAPA pide "ahorrar agua", un llamado que para muchos resulta una burla ante la escasez total. "¿Cómo vamos a ahorrar algo que no tenemos?", cuestionan los vecinos.

La falla en el Canal Anzaldúas fue —según la versión oficial— un evento "inesperado", pero especialistas consultados advierten que la falta de mantenimiento y previsión agrava constantemente la infraestructura hidráulica de Reynosa, donde las fugas, cortes y bajos niveles de presión son el pan de cada día.

Hoy, Reynosa enfrenta una crisis humanitaria silenciosa: familias sin agua, sin respuestas y sin un plan claro para restablecer el servicio.

COMAPA, una vez más, queda exhibida como un organismo rebasado, sin estrategia ni atención oportuna para un problema que golpea directamente la dignidad de la gente.



