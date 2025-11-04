Comapa Reynosa promete restablecer servicio "gradualmente" en colonias sin agua

La Comapa Reynosa afirma que se logró aumentar el caudal de llenado del canal Anzaldúas, por lo que promete que el servicio se empezará a restablecer gradualmente en las colonias que se quedaron sin agua desde hace días.

Indicó que, de acuerdo con información de la Gerencia Técnica y Operativa, los niveles en la planta de toma de la Estación Anzaldúas-Rodhe continúan en proceso de recuperación, lo que ha hecho posible iniciar el envío de agua hacia la Planta Pastor Lozano.

"Se logró aumentar el caudal de llenado del canal Anzaldúas, lo que ha permitido avanzar en la recuperación del suministro para la ciudad".

¿Cuándo se normalizará el servicio?

Aseguró que con este avance se ha comenzado a suministrar el líquido hacia los distintos rebombeos de la ciudad, "con el objetivo de proceder gradualmente con la distribución a la red general y restablecer el servicio de agua potable en los sectores que resultaron afectados."

