Exigen a Comapa atienda fuga de aguas residuales

Otra fuga de agua residual es la que surgió ahora en la calle Profe. Aníbal Pérez y Aguascalientes en la colonia Rodríguez , por lo que residentes del sector hacen un llamado a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para que se aboque a solucionar el problema.

El líquido proviene de un registro ubicado en un tramo de banqueta en la calle Profr. Aníbal Pérez, según se pudo comprobar e inclusive se ha formado una enorme charca a unos pasos de una escuela particular.

Al decir de vecinos de ahí, el brote del agua se viene presentando desde hace varios días, por lo que ya se formó una enorme charca a lo largo de esta última arteria.

A unos metros de donde registra el brote, opera un negocio dedicado a la venta de tacos y gorditas.

El problema no parece preocupar a la gente que acude a comprar esos alimentos, pues ayer se vieron varios de ellos tanto en el interior así como en el exterior en espera de ser atendidos.

Mientras tanto, la fuga continuaba adelante y el agua ya llegaba hasta la calle San Luis Potosí sin que autoridad alguna del organismo operador de agua y drenaje sanitario, atendiera la situación.

Cada vez es mayor el número de problemas de esa naturaleza que se aprecian en diferentes colonias de Reynosa, según lo ha consignado éste medio informativo, en base a los llamados de auxilio que ha venido haciendo la ciudadanía.



