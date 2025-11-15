Colosal fuga de agua afecta 109 colonias

Una nueva crisis golpeó ayer a miles de habitantes del sector Centro y Rancho Grande: 109 colonias quedaron sin agua o con presión mínima tras una fuga masiva en el bulevar Fundadores, donde durante horas se desperdiciaron miles de litros de agua potable.

En la colonia Del Valle, vecinos denunciaron la indignante escena: una tubería de la COMAPA reventó sorpresivamente y el agua brotó con fuerza, mientras una patrulla de la Policía Ecológica permanecía en el sitio solo observando, sin intervenir ni documentar lo ocurrido.

Mientras tanto, en redes sociales, COMAPA minimizaba el número de sectores afectados, pese al malestar generalizado por la falta del vital líquido.

¿Qué provocó el desastre?

De acuerdo con los primeros reportes, personal de una empresa de telecomunicaciones —presuntamente Axtel— abrió una zanja con maquinaria pesada alrededor del mediodía. En el proceso, rompieron el pavimento y dañaron la infraestructura hidráulica, originando la fuga que terminó derramando agua limpia sobre el bulevar por horas.

Aunque trabajadores de COMAPA llegaron para intentar contener el torrente, los esfuerzos resultaron inútiles: la presión de la tubería rota continuaba arrojando miles de litros hacia la carpeta asfáltica.

Aquí se observa la maquinaria que con permiso del Ayuntamiento está destruyendo el pavimento en las calles, para introducir el cableado óptico, causando daños a la red y a la infraestructura de COMAPA.

Autoridades ausentes y supervisión nula

Pese a la magnitud del desperdicio, ningún funcionario municipal de Obras Públicas se presentó en el lugar. Tampoco se observó que se levantaran reportes, multas o sanciones contra la empresa presuntamente involucrada, aun cuando dos camionetas identificadas como parte de la misma permanecían estacionadas a unos metros.

Vecinos señalaron que, desde semanas atrás, el personal encargado de abrir zanjas ha venido rompiendo el asfalto y dejando excavaciones abiertas sin control aparente ni supervisión del Ayuntamiento. No hay claridad, denunciaron, sobre las autorizaciones o permisos otorgados por el gobierno municipal para estas obras.

Expansión sin transparencia

Axtel, dedicada a servicios de telecomunicaciones basados en fibra óptica, continúa expandiendo su red en distintas ciudades del país. Sin embargo, en este caso, se desconoce qué acuerdos existen y qué beneficios obtuvo el Ayuntamiento de Reynosa por permitir intervenciones que —según habitantes— ya han dejado daños visibles en vialidades e infraestructura.

La molestia ciudadana crece

La imagen del agua corriendo sin control mientras cientos de hogares no reciben ni una gota fue la chispa que reavivó la frustración de una población harta de cortes constantes, fugas recurrentes y respuestas tardías.

El enésimo desabasto confirma, una vez más, lo que los vecinos llevan meses señalando: la infraestructura está vulnerable y la supervisión es prácticamente inexistente.