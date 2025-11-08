¡Gigantesca fuga de agua!El brote a presión provocó que se formara una ´fuente´ que se miraba desde varios metros donde ocurrió el incidente, desperdiciando miles de litros del vital líquido
Escandaloso desperdicio de agua limpia se suscitó por espacio de varias horas a raíz de una fuga por rotura de un tubo ubicado a la altura del puente vehicular que comunica a las colonias Olmo y Arboledas.
Los vecinos del sector, alarmados por esa gran fuga, llamaron con urgencia a la autoridad responsable, pero tardaron varias horas en poder llegar al sitio indicado.
Los colonos, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, dijeron que no era posible tantas fallas de la COMAPA, en donde son buenos para cobrar por un servicio deficiente y caro.
La tira indiscriminada del vital líquido empezó desde las 7:00 Horas de ayer viernes y no fue sino hasta varias horas después que llegó una cuadrilla de COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para llevar a cabo labores de reparación, cuando que debía haberse retirado la tubería para sustituirla por una nueva, dijeron vecinos de la Olmo.
En la rotura se colocaron una especie de cintos metálicos, que podría provocar que en poco tiempo se reviente el tubo en otro de sus tramos, pues ya muestra marcado deterioro por falta de mantenimiento preventivo.
Durante el tiempo que permaneció la fuga, estiman quienes se percataron del problema, cayeron al dren auxiliar Reynosa una importante cantidad de metros cúbicos del vital líquido.
El brote del agua a presión, provocó que se formara una especie de fuente que podía observarse desde varios metros donde ocurrió el percance.
Una madre de familia que prefirió omitir su identidad, hizo saber que el problema inició desde las 7:00 Horas, minutos más o minutos menos, pero lamentó que no se haya atendido con la rapidez que demandaban las circunstancias.
19 COLONIAS SUFREN HOY ¡OTRO CORTE!
- Un total de19 colonias más del sector Rancho Grande y miles de usuarios se quedarán sin agua una vez más, por lo que desde ayer comenzaron las quejas y la inconformidad generalizada de la población, lo que reavive la amenaza de una protesta generalizada frente las oficinas.
- Con esta cancelación en el suministro del vital líquido, suman ya más de 30 los cortes en el servicio en lo que va del presente año, lo que ha irritado a la comunidad en la mayoría de las colonias afectadas.
- Mientras, la Comisión Municipal de AguaPotable y Alcantarillado de Reynosa informó que este fin de semana realizará trabajos de instalación eléctrica que ya estaban programados en la planta de rebombeo, a partir de las 21 horas (9 de la noche) este sábado.
- El servicio de abasto se reanudará hasta mañana domingo, una vez que concluyan los trabajos correspondientes.