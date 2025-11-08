¡Gigantesca fuga de agua!

Escandaloso desperdicio de agua limpia se suscitó por espacio de varias horas a raíz de una fuga por rotura de un tubo ubicado a la altura del puente vehicular que comunica a las colonias Olmo y Arboledas.

Los vecinos del sector, alarmados por esa gran fuga, llamaron con urgencia a la autoridad responsable, pero tardaron varias horas en poder llegar al sitio indicado.

Los colonos, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, dijeron que no era posible tantas fallas de la COMAPA, en donde son buenos para cobrar por un servicio deficiente y caro.

La tira indiscriminada del vital líquido empezó desde las 7:00 Horas de ayer viernes y no fue sino hasta varias horas después que llegó una cuadrilla de COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) para llevar a cabo labores de reparación, cuando que debía haberse retirado la tubería para sustituirla por una nueva, dijeron vecinos de la Olmo.

En la rotura se colocaron una especie de cintos metálicos, que podría provocar que en poco tiempo se reviente el tubo en otro de sus tramos, pues ya muestra marcado deterioro por falta de mantenimiento preventivo.

Durante el tiempo que permaneció la fuga, estiman quienes se percataron del problema, cayeron al dren auxiliar Reynosa una importante cantidad de metros cúbicos del vital líquido.

El brote del agua a presión, provocó que se formara una especie de fuente que podía observarse desde varios metros donde ocurrió el percance.

Una madre de familia que prefirió omitir su identidad, hizo saber que el problema inició desde las 7:00 Horas, minutos más o minutos menos, pero lamentó que no se haya atendido con la rapidez que demandaban las circunstancias.

