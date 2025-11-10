Reprende Conagua a Comapa

La Comisión Nacional del Agua ( CONAGUA ) ha dejado de tolerar la ineficiencia e irresponsabilidad financiera de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ( COMAPA ) de Reynosa , que continúa evadiendo el pago por el "uso y conservación" de la infraestructura hidráulica federal que utiliza de manera regular sin cubrir los costos correspondientes.

En un llamado público sin precedentes, el director general del Organismo de Cuenca del Río Bravo (OCRB) de CONAGUA, Luis Carlos Alatorre Cejudo, señaló como injustificable la omisión y negligencia de COMAPA en este rubro.

"Es necesaria la participación activa de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que permite el abastecimiento urbano, ya que actualmente no cubre los costos de uso y conservación", afirmó Alatorre Cejudo.

Luis Carlos Alatorre Cejudo, director general del Organismo de Cuenca del Río Bravo de CONAGUA.

El funcionario federal enfatizó que el objetivo central de estas contribuciones es "garantizar el suministro de agua", una prioridad que, según señaló, parece no preocupar a COMAPA.

Detalló que el agua para consumo humano en los municipios fronterizos proviene de la presa internacional Falcón, se conduce por el Río Bravo hasta la presa derivadora Anzaldúas, y de ahí se distribuye a través del canal homónimo.

En este sistema se realizan derivaciones en el kilómetro 19 para abastecer a Reynosa y en el kilómetro 37 para Río Bravo, con el fin de garantizar los niveles de bombeo requeridos.

Aunque actualmente el sistema opera con normalidad, con un gasto de 15 metros cúbicos por segundo provenientes de la Presa Falcón —lo que asegura el abastecimiento del Canal Anzaldúas y del servicio de agua potable—, la postura de COMAPA ha sido mantenerse al margen y omitir su contribución económica.

Frente a esto, Alatorre Cejudo emitió una reprimenda directa y contundente:

"La participación de COMAPA en el mantenimiento y rehabilitación de esta infraestructura es esencial, ya que utilizan canales y compuertas originalmente diseñados para riego agrícola, sin cubrir actualmente los costos de uso y conservación de dichas obras".

Insistió en que es fundamental que el organismo municipal se integre formalmente a los esfuerzos de rehabilitación, pues de esta infraestructura depende directamente el abasto de agua para la población urbana.

La corresponsabilidad técnica y financiera, subrayó, es clave para asegurar un servicio eficiente y sostenible.

Finalmente, CONAGUA reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los municipios —incluyendo Reynosa—, usuarios hidroagrícolas y gobiernos estatales, para fortalecer la gestión integral del agua y garantizar su disponibilidad en la región fronteriza.



