Comapa durante meses cobró de más: acusan vecinos

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) atribuyó a una supuesta “falla técnica” el arbitrario e injusto incremento en las tarifas de agua potable que se ha reflejado en los recibos domiciliarios desde julio hasta noviembre del presente año.

El gerente general del organismo, Felipe de Jesús Chiw Vega, en un intento por calmar los ánimos de los quejosos, reconoció que el aumento en los cobros que aparecen en los recibos son ilegales, sin precisar cuántos usuarios resultaron afectados ni la magnitud del problema. Tampoco mencionó cómo pretenden devolver los cobros por los recibos.

“Se registró una falla técnica sin mostrar evidencia alguna, que ocasionó incrementos en los recibos de una parte importante de los usuarios”, dijo en un intento de acallar los ánimos encendidos de los afectados por esta irracional medida.

Chiw Vega pidió a las personas que detectaron aumentos drásticos en sus recibos mensuales para que acudan a las oficinas de la COMAPA para solicitar una revisión y aclaración de su caso, pero la gran mayoría de ellas ya pagaron los recibos afectando su economía por la injusta política tarifaria que la COMAPA aplicó en Reynosa.

Cuatro meses sin informar

Lo que ha generado inconformidad entre la ciudadanía es que, de acuerdo con testimonios de vecinos de diversas colonias, los cobros excesivos comenzaron desde julio, sin que el organismo operador informara oportunamente que es lo que estaba pasando.

“Si sabían de la falla, ¿por qué esperaron más de cuatro meses para decirlo?”, cuestionan usuarios que afirman haber pagado recibos muy por encima de lo habitual, afectando su economía familiar.

Quejas y falta de agua

A las inconformidades por el incremento en las tarifas se suman las frecuentes quejas por la falta del vial líquido y el deficiente suministro del servicio, ya que en varias colonias el agua llega con poca presión o simplemente no llega.

Vecinos aseguran que, pese a los cobros elevados, el servicio aún no ha mejorado, y en algunos sectores se depende de pipas de reparto, lo que consideran una muestra de la ineficiencia del organismo.

“Nos cobran más y ni siquiera tenemos agua; eso es lo que más indigna”, expresó una residente del fraccionamiento Loma Real.

Persiste el malestar generalizado en las colonias, incluso algunos usuarios han amenazado con realizar protestas frente a las oficinas del organismo si no se ofrece una solución pronta y transparente, debido a que la economía ha sido muy golpeada por la COMAPA, lo que es injusto.



