Nueva falla en la Comapa deja sin abasto 17 colonias

Nueva falla registró ayer la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que volvió a afectar ayer a 17 colonias más ubicadas en el sector Poniente de la ciudad, que padecieron una vez más el desabasto del vital líquido, por lo que expresaron su malestar e inconformidad con el organismo operador.

Desde las 11:00 horas de la mañana la afectación por el inesperado recorte del vital líquido afectó colonias como Ampliación Ejido Rancho Grande, Ejido Rancho Grande 1, Ejido Rancho Grande zona urbana y Fraccionamiento Country.

También repercutió el desabasto de agua potable en las colonias Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III y IV, Fraccionamiento Los Caracoles 1 y 2, Jesús Vega Sánchez, Manuel Cavazos Lerma y Rancho Grande/Ampliación Rancho Grande.

Entre las colonias que también afectó la COMAPA con el desabasto de agua potable destacan Reynosa-2000 Rancho Grande, Riveras del Bosque, Ferrocarril y Los Caracoles 1 y 2.

FUGA EMERGENTE

El organismo municipal operador de agua potable y alcantarillado informó que a causa de una "fuga emergente en la línea principal de Rancho Grande", tuvo que suspender temporalmente el suministro de agua potable.

Cuadrillas de la COMAPA se encuentran trabajando en el sector, con el propósito de hacer las reparaciones correspondientes y que se normalice el abasto del vital líquido a toda la población de aquel sector, según informó el organismo operador dependiente del Ayuntamiento.

Hasta el cierre de la edición no se había informado la hora para reanudar el suministro del vital liquido en los sectores afectados.



