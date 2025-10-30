Comapa anuncia otro corte de agua en Reynosa en más de 100 colonias

La Comapa Reynosa anuncia otro corte de agua para los usuarios de los sectores Centro y Rancho Grande que se llevará a cabo en el último día de octubre. El organismo argumentó trabajos de reemplazo de tubería, por lo que más de 100 colonias se verán afectadas desde el viernes por la tarde.

¿Qué ocurrió?

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa informó que el personal hará el reemplazo de una tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente. Debido a estas maniobras, añadió, se bajará el bombeo a un solo equipo en los sectores Centro y Rancho Grande, por lo que en algunas zonas altas se pudieran presentar bajas presiones o suspensiones temporales. En el sector Rancho Grande serían 15 colonias, mientras que en el sector Centro son casi 90 colonias las que se verán afectadas.

¿Cuándo se realizarán los trabajos?

Los trabajos darán inicio a las 16:00 horas del viernes 31 de octubre y se prolongarán hasta el sábado 1 de noviembre. La Comapa estima que terminen los trabajos para el mediodía, sin embargo estará avisando, por redes sociales, a los usuarios sobre el avance. La Comapa recomendó a los usuarios abastecerse del líquido para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren las maniobras.