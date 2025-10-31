Comapa Reynosa confirma corte de agua para hoy en más de cien colonias

La Comapa Reynosa siempre sí realizará corte de agua para los usuarios de los sectores Centro y Rancho Grande. Primero informó que sería a las 16:00 horas de este viernes, luego avisó que se suspendía y esta mañana notificó que sí habrá y será a las 15:00 horas, situación que ha generado confusión y molestia entre los usuarios.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Reynosa reiteró que el personal hará el reemplazo de una tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente.

Debido a estas maniobras, añadió, se bajará el bombeo a un sólo equipo, en los sectores Centro y Rancho Grande, por lo que en algunas zonas altas se pudieran presentar bajas presiones o suspensiones temporales.

Por este reemplazo de tubería, más de 100 colonias se verán afectadas desde el viernes por la tarde; en el sector Rancho Grande serían 15, mientras que en el sector Centro son casi 90.

Los trabajos darán inicio a las 15:00 horas del viernes 31 de octubre y se prolongarán hasta el sábado 1 de noviembre. La Comapa estima que terminen los trabajos para el mediodía, sin embargo estará avisando, por redes sociales, a los usuarios sobre el avance.

La Comapa recomendó a los usuarios abastecerse del líquido para cubrir sus necesidades durante el tiempo que duren las maniobras.

El jueves poco después de las 15:00 horas, la Comapa Reynosa avisó en sus redes sociales sobre un corte de agua para este viernes a las 16:00 horas, dos horas más tarde avisó que “el corte programado para este viernes 31 de octubre queda suspendido", publicación que borró. Y esta mañana, dijo que siempre sí realizará los trabajos de reparación.





Usuarios tienen molestia

Usuarios señalan que no hay agua en sus casas desde mucho antes del aviso. Otros manifiestan confusión por las notificaciones que cambian constantemente.

“Si desde la madrugada no hay ya agua. Ojalá cumplan con el tiempo de reconectarla”; “El mismo cuento de siempre.......esto es un chiste”; “Dijeron ayer que se suspendía y ahora que siempre sí”; “Desde hace dos días estamos sin agua”; “Por qué dice que a partir de las 3 pm y no hay nada de agua desde temprano”, fueron algunos comentarios.