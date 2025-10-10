Habrá corte de agua en Sectores Centro y de Rancho Grande

Un nuevo corte de agua se realizará la próxima semana en los sectores Centro y Rancho Grande en Reynosa, debido a trabajos de reemplazo de tubería, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).

El organismo operador del agua informó que llevarán a cabo trabajos programados de reemplazo de tubería de 8 pulgadas en el puente sobre el Libramiento Luis Echeverría, en la colonia Ferrocarril Poniente.

Debido a maniobras, se suspenderá temporalmente el suministro de agua en el sector Centro y se presentarán bajas presiones en el sector Rancho Grande.

Los trabajos iniciarán a partir de las 8 de la mañana del lunes 13 de octubre y tendrán una duración de aproximadamente 7 horas.